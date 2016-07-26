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新盤消息｜定價料高過同系！Wetland Seasons Bay最快下周開示位
6 小時前
新盤消息｜定價料高過同系！Wetland Seasons Bay最快下周開示位
新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay計劃最快下周公布售樓說明書及開放示範單位。
代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay的條件優越，其定價預計較同系項目Wetland Seasons Park有所提升，而項目管理費或與Wetland Seasons Park相若。
他指，Wetland Seasons Bay無論在硬件或軟件配套上，均注入「Smart and Green Living」元素，如住客會所「Club Seasons by the Bay」的餐廳添置智能送餐機械人，直接運送住戶所點選的菜式到其座位；引入智能人流統計系統，自動偵測各設施的人流，並傳送實時數據到手機應用程式；「Smart Community Plus」新增VR技術，為訪客提供實境導航；項目與專業健康資訊平台合作，於手機應用程式內分享健康知識小貼士。
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帝譽服務有限公司助理總經理黃康儒稱，會所內全面實行「走塑」計劃，以環保原料製造的可降解餐具取代即棄塑膠餐具，更推行減廢及資源回收比賽，向達標的住宅大樓住戶提供獎賞。此外，項目更與「Green Common」攜手合作提供獨家網上購物優惠。
Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙。
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