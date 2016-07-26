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新盤消息｜富豪．山峯至今套現逾33億 榮獲5項國際大獎
32 分前
新盤消息｜富豪．山峯至今套現逾33億 榮獲5項國際大獎
由百利保集團(617)及富豪酒店集團(078)發展的沙田九肚項目「富豪．山峯」近日再獲頒發5項國際殊榮。
項目的獨立屋及分層戶設計，繼20號獨立屋Maison Belle今年初囊括「國際地產大獎」之香港、亞洲以至國際「最佳豪宅樣板房室內設計獎」外，位於項目中的第8座9樓B單位名為The Futura的分層戶亦獲頒發國際地產大獎 2021-2022亞太區地產大獎。五星最佳豪宅樣板房室內設計(中國香港)，同時亦於Rethinking The Future Awards 2021當中獲得「一等獎」住宅室內設計。
除了室內設計獲獎外，整個項目的布局近日於Luxury Lifestyle Awards 2021連中三元，榮獲「最佳豪宅項目發展商(中國香港)」、「最佳可持續豪宅項目(中國香港)」，以及「最佳豪宅項目(中國香港)」三個獎項。
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯是集團近年最具規模豪華府邸力作之一，自2019年中開售至今共套現超過33億元。項目今年已獲8項國際殊榮，除受一眾用家及投資者歡迎外，更獲得建築及設計界的認同。集團日後將致力打造更多優秀的地產項目，構築不一樣的豪華嶄新體驗。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜富豪．山峯至今套現逾33億-榮獲5項國際大獎-279768