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新盤消息｜屯門上嵐加推12伙 折實價499萬起
17 小時前
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樓市樓價一手新盤屯門上嵐建灝地產鄭智荣加推
新盤消息｜屯門上嵐加推12伙 折實價499萬起
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上嵐新加推的12伙實用面積全為270方呎，發展商料將獲年輕人士、小家庭及投資者垂青。(陳奕釗攝)

新界上車盤積極吸客！建灝地產屯門上嵐最新加推第4號價單，涉12伙，維持最高16%折扣優惠，折實售價由498.62萬元起，折實平均呎價18,807元。

發展商：今批單位屬「開心置業價」 周五發售20伙

投資部經理鄭智荣以「開心置業價」形容今批單位，料將獲年輕人士、小家庭及投資者垂青，將於本周五(20日)發售24伙。

今批12伙屬一房間隔標準單位，實用面積全為270方呎，折實售價由498.62萬至519.09萬元，折實呎價介乎18,467元至19,226元。最低售價及呎價均為3樓A單位，實用面積270方呎。

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上嵐於上月25日進行首輪銷售79伙，開售兩小時速沽逾40伙。項目樓層總數為17層，當中14層為分層住宅樓層，提供112伙一房標準單位，實用面積由265至290方呎。另外會所及住戶共享空間則分別設於地下、2樓及天台。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜屯門上嵐加推12伙-折實價499萬起-280566
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