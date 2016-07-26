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新盤消息｜屯門上嵐折讓開價 位置交通一文看清
1 小時前
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樓市樓價一手新盤屯門上嵐建灝地產二手新晉屋苑交通價錢呎價配套示範單位中原地產陳永傑
新盤消息｜屯門上嵐折讓開價 位置交通一文看清
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上嵐樓層總數為17層，提供112伙一房標準單位，實用面積由265至290方呎。(陳奕釗攝)

由建灝地產發展屯門上嵐今日推出首批50伙，提供最高16%折扣優惠，折實售價由450.18萬至538.07萬元，折實呎價介乎16,988元至18,925元，折實平均呎價18,388元。

上嵐樓層總數為17層，提供112伙一房標準單位，實用面積由265至290方呎，上車及投資客皆宜，另外會所及住戶共享空間則分別設於地下、2樓及天台。

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較同區新晉屋苑二手呎價折讓最多11%

參考屯門部分新晉屋苑的近期二手呎價，據中原地產資料顯示，如瓏門及城．點分別為19,262元及20,560元，上嵐首批平均呎價與兩者相比，則低4.5%及近11%。至於珀御約16,880元、The Parkville約15,297元、菁雋約19,850元。

市場資料顯示，鄰近的御半山今年7月錄得1A座低層單位二手成交，屬一房間隔，實用面積約312方呎，以558萬元成交，實用呎價約17,885元，目前市場上約有逾40個單位放售，叫價由478萬元起。

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據中原地產資料顯示，如城．點約20,560元，上嵐首批平均呎價相比低近11%。

中原陳永傑：上半年新界西樓價升幅跑贏大市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上嵐首批價錢貼近同區新盤近期造價，較區內指標屋苑瓏門亦有5%至8%折讓，價錢吸引，可見發展商去貨決心。他指，上車盤需求殷切，上半年新界西樓價升幅跑贏大市，屯門區擁多元化基建，屯赤隧道及屯馬綫通車刺激區內樓價急速上揚。近年區內多個新盤均錄得理想銷情，尤其是細單位特別搶手，造價亦理想，相信上嵐首批50伙可「一Q清袋」，亦有加價空間。私樓具升值潛力，相信上嵐亦可吸引白居二買家及業主入市。

陳永傑稱，本月一手成交較上月放緩，累錄約884宗，下半月多個新盤蘊釀開售，料全月可錄約2,000宗成交。

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項目樓下有專線小巴46A往來屯門市中心。
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附近生活配套充足，步行約5分鐘可達景峰花園商場，提供食肆、便利店、診所等民生商店及服務。

交通方便 輕鐵2站可到屯馬綫兆康站

上嵐位於景秀里2號，旁邊為屯門濾水廠，單位主要開則面向西北，景觀料以翠綠山景為主，部分則望樓景。至於附近生活配套充足，步行約5分鐘可達景峰花園商場，提供食肆、便利店、診所等民生商店及服務。

交通方面，項目樓下有專線小巴46A往來屯門市中心，班次約15至30分鐘，住戶亦可步行約5分鐘至景峰輕鐵站，有614及614P往來屯門碼頭及元朗，當中2個站到達兆康站，車程僅約3分鐘。景峰輕鐵站旁有專線小巴前往新墟及屯門市中心，另有巴士前往荃灣、葵芳、長沙灣、旺角、上水、粉嶺、機場等；繁忙時間亦有路線前往藍田及灣仔。

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示範單位明日開放

上嵐位於荃灣楊屋道88號「Plaza 88」之展覽廳及一房無改動示範單位將於明日起對外開放參觀，星期六接受認購登記，項目預計關鍵日期為2023年7月31日，即樓花期約兩年。

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住戶亦可步行約5分鐘至景峰輕鐵站，有614及614P往來屯門碼頭及元朗，當中2個站到達兆康站，車程僅約3分鐘。
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景峰輕鐵站旁有專線小巴前往新墟及屯門市中心，另有巴士前往荃灣、旺角、上水、機場等。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜屯門上嵐折讓開價-位置交通一文看清-276054
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