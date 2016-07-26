新盤消息｜屯門上嵐折讓開價 位置交通一文看清

由建灝地產發展屯門上嵐今日推出首批50伙，提供最高16%折扣優惠，折實售價由450.18萬至538.07萬元，折實呎價介乎16,988元至18,925元，折實平均呎價18,388元。
上嵐樓層總數為17層，提供112伙一房標準單位，實用面積由265至290方呎，上車及投資客皆宜，另外會所及住戶共享空間則分別設於地下、2樓及天台。
較同區新晉屋苑二手呎價折讓最多11%
參考屯門部分新晉屋苑的近期二手呎價，據中原地產資料顯示，如瓏門及城．點分別為19,262元及20,560元，上嵐首批平均呎價與兩者相比，則低4.5%及近11%。至於珀御約16,880元、The Parkville約15,297元、菁雋約19,850元。
市場資料顯示，鄰近的御半山今年7月錄得1A座低層單位二手成交，屬一房間隔，實用面積約312方呎，以558萬元成交，實用呎價約17,885元，目前市場上約有逾40個單位放售，叫價由478萬元起。
中原陳永傑：上半年新界西樓價升幅跑贏大市
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上嵐首批價錢貼近同區新盤近期造價，較區內指標屋苑瓏門亦有5%至8%折讓，價錢吸引，可見發展商去貨決心。他指，上車盤需求殷切，上半年新界西樓價升幅跑贏大市，屯門區擁多元化基建，屯赤隧道及屯馬綫通車刺激區內樓價急速上揚。近年區內多個新盤均錄得理想銷情，尤其是細單位特別搶手，造價亦理想，相信上嵐首批50伙可「一Q清袋」，亦有加價空間。私樓具升值潛力，相信上嵐亦可吸引白居二買家及業主入市。
陳永傑稱，本月一手成交較上月放緩，累錄約884宗，下半月多個新盤蘊釀開售，料全月可錄約2,000宗成交。
交通方便 輕鐵2站可到屯馬綫兆康站
上嵐位於景秀里2號，旁邊為屯門濾水廠，單位主要開則面向西北，景觀料以翠綠山景為主，部分則望樓景。至於附近生活配套充足，步行約5分鐘可達景峰花園商場，提供食肆、便利店、診所等民生商店及服務。
交通方面，項目樓下有專線小巴46A往來屯門市中心，班次約15至30分鐘，住戶亦可步行約5分鐘至景峰輕鐵站，有614及614P往來屯門碼頭及元朗，當中2個站到達兆康站，車程僅約3分鐘。景峰輕鐵站旁有專線小巴前往新墟及屯門市中心，另有巴士前往荃灣、葵芳、長沙灣、旺角、上水、粉嶺、機場等；繁忙時間亦有路線前往藍田及灣仔。
示範單位明日開放
上嵐位於荃灣楊屋道88號「Plaza 88」之展覽廳及一房無改動示範單位將於明日起對外開放參觀，星期六接受認購登記，項目預計關鍵日期為2023年7月31日，即樓花期約兩年。