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新盤消息｜旺角千望加推13伙 折實最平454萬
21 小時前
新盤消息｜旺角千望加推13伙 折實最平454萬
市區新盤積極吸客，遠洋集團(3377)旺角千望最新加推第3號價單，盡推最後13伙標準單位，提供最高14%折扣優惠，折實售價由454萬元起，折實平均呎價24,835元，將於本周五(30日)開售。
集團市場銷售及市場事務總監張詩韻表示，撇除景觀、樓層等因素，今批單位加價幅度約1%至2%。今批13伙實用面積由172至319方呎，包括3伙開放式、8伙一房及2伙一房連書房單位，折實售價由454萬至778萬元，折實呎價介乎24,209元至26,400元。
張詩韻指，是次另推出10伙特色單位招標，當中6伙屬連平台特色戶及4伙連天台特色戶，實用面積由151至295方呎，不設指引價。
集團香港常務副總經理楊樂宇稱，千望首階段推售60伙標準分層單位，至今累售53伙，佔可售單位約88%，套現逾3億元，平均成交呎價為23,683元。
千望位於旺角煙廠街，提供83伙，戶型涵蓋開放式、一房及一房連書房，實用面積由約170至約320方呎，預計關鍵日期為2023年3月31日。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜旺角千望加推13伙-折實最平454萬-277420