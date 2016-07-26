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新盤消息｜柏傲莊I及II重推餘貨 周六發售95伙
48 分前
新盤消息｜柏傲莊I及II重推餘貨 周六發售95伙
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III至今累售836伙，套現逾122億元；柏傲莊第一至三期9個月內合共累售2,939伙，佔整個項目逾95%，套現近360億元。發展商趁銷情熾熱，乘勢推出柏傲莊I及II餘貨應市，加推合共95伙，其中85伙將於本周六(26日)發售，另外兩期共10伙於同日開始招標。
部分單位涉及全新價單，柏傲莊I加推第4號價單，涉9伙三房單位，實用面積由625至814方呎。維持最高20%折扣優惠，折價售價由1,512.5萬至2,035萬元，折實呎價介乎24,000元至27,173元。
此外，柏傲莊II亦加推第5號價單，涉19伙，包括5伙兩房及14伙三房，實用面積454至863方呎。維持最高20%折扣優惠，折價售價由1,221.7萬至2,370.8萬元，折實呎價介乎24,000元至28,023元。
至於項目展銷廳及示範單位由本周五(25日)下午3時開始至周六暫停開放予公眾參觀。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜柏傲莊i及ii重推餘貨-周六發售95伙-272953