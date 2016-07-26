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新盤消息｜現樓示位曝光！畢架．金峰最快月內招標推售
8 分前
新盤消息｜現樓示位曝光！畢架．金峰最快月內招標推售
豪宅新盤即將登場！遠東發展(035)位於沙田大埔道豪宅畢架．金峰最快月內開售。營業及市務總經理陳富強稱，項目示範單位最快明日起接受預約參觀，計劃月內以招標形式發售，意向價會參考九肚山、九龍塘同類豪宅成交價，另透露洋房料獲滿意紙及完成裝修後才推售。
至於地產總裁方文昌表示，集團預留約100億至150億元，擬用於未來增加土地儲備。
畢架．金峰提供62伙分層單位及4幢洋房，其中分層單位全屬三房間隔，戶型由三房套至三房三套，實用面積由1,018至1,548方呎，每戶設私人升降機大堂(除地下樓層)；洋房實用面積由2,800至3,400方呎。項目提供68個車位，住宅單位與車位比例超過1比1。
現樓示範單位首開放
發展商今日向傳媒率先開放連裝修三房大宅現樓示範單位，為1座8樓A單位，屬三房雙套連工作間設計，實用面積1,334方呎。設計師以時尚簡潔的白色為主色調，客飯廳及房間開則方正，飯廳擺放6人長型雲石餐桌並配合兩組金色圓型掛飾。客廳則擺放駝色沙發，大廳相連樓面面積約47方呎的露台，並以全景玻璃摺門分隔。
寢區部分設有3個睡房，當中2個房間與大廳同向，均可享開揚景致。當中一個睡房以淺灰色糅合藍色作配搭，而另一個套房貫徹房間選用深色為主色調，更設有曲尺形大窗戶，將自然光引入，適合長輩用家。套房浴室亦設有大型窗戶可眺望獅子山及鄰近一帶翠綠景致。
另外，主人套房連工作平台面積寬敞，擺放雙人床後仍可三邊落床，且還有足夠空間擺放兩組衣櫃、電視機櫃及書桌。浴室更以酒店式設計，設有浴缸及淋浴間，亦設有雙洗手盆；主人浴室不單設有窗戶，且配備浴室寶及天花暗藏式抽氣扇有助通風。另廚房設有備餐空間，煮食設備一應俱全。
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