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新盤消息｜細房設曲尺窗 維港滙II三房套示位首曝光！
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新盤消息｜細房設曲尺窗 維港滙II三房套示位首曝光！
市區新盤推售在即，由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)、世茂集團(813)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙第二期「維港滙II」部署最快明日公布首張價單。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙II料於一至兩日內開價，首批涵蓋各類戶型單位，最快下周進行首輪銷售，又透露特色戶已有逾十組客人查詢，預計單位售價及呎價有機會挑戰項目新高。
信置營業部集團聯席董事田兆源指，示範單位即日起對外開放。項目今日首度開放一個三房套示範單位，以第6座18樓C室為藍本，實用面積為790方呎，屬三房套加多功能房連洗手間間隔，此間隔是整個II期中提供156伙。
單位不設玄關位，開則實用，客廳及主人房均享維港海景。長方形客飯廳長約6.5米，闊約3米，並連接實用面積27方呎的露台，採光度十足。
主人套房透過大型玻璃窗戶外連16方呎的工作平台，提升採光度，與客飯廳同向。房間亦預留足夠空間，擺放雙人床後仍可三邊落床。
至於長形廚房布局工整，提供充裕枱面作備餐之用，連接多功能房連洗手間。浴室簡潔明亮，客廁備有淋浴間，但不設窗戶。
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