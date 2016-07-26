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新盤消息｜維港滙II最快本周開價 料貴過一期及三期
1 小時前
新盤消息｜維港滙II最快本周開價 料貴過一期及三期
一由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)、世茂集團(813)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙第二期「維港滙II」日前已上載售樓說明書，最快本周內對外開放示範單位及公布首張價單。
信置聯席董事田兆源表示，最快本周內對外開放一個三房示範單位，有機會周內開價，月內進行首輪銷售，涉最少105伙。
會德豐地產常務董事黃光耀稱，定價參考維港滙I和III，不過維港滙II位置上屬三期最佳，料首批定價將會較高。至於項目四房及特色單位傾向採招標方式推售，他估計僅有1伙的天際複式戶售價及呎價可挑戰全個維港滙項目新高。
三房及四房佔47%
發展商今日公布維港滙II單位戶型及布局，由6座28至30層高住宅大樓組成，涉525伙，提供多達12種戶型選擇，開放式、一房及兩房單位佔逾46%，三房及四房單位則佔47%。
單位分布方面，23伙開放式實用面積為278方呎。66伙一房開放式廚房單位，實用面積由315至328方呎。兩房涉154伙，兩種戶型包括兩房開放式廚房及兩房儲物房，實用面積由490至605方呎。三房佔180伙，包括三房套加儲物房(開放式廚房)及三房套加多功能房連洗手間，實用面積由741至826方呎。66伙四房單位，包括四房套加多功能房連洗手間及四房雙套加多功能房連洗手間，實用面積由1,001至1,536方呎。
此外，特色單位戶型涵蓋22伙平台特色戶、12伙特色頂層天台戶、1伙特色頂層平台戶及1伙天際複式戶，實用面積由256至3,029方呎。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜維港滙ii最快本周開價-料貴過一期及三期-275698