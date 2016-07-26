地產
新盤消息｜維港滙III加推一兩房搶客 周六發售89伙
1 小時前
新盤消息｜維港滙III加推一兩房搶客 周六發售89伙
九龍區掀新盤搶客戰，當中由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)、世茂集團(813)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙III加推第3號價單，涉39伙，並公布周六(24日)發售89伙。
新推的39伙實用面積由312至449方呎，主要集中於第1B及2座，包括5伙兩房開放式廚房及34伙一房開放式廚房戶型。扣除最高19%優惠後，折實售價由809.43萬至1,219.94萬元，折實呎價介乎25,696元至28,648元，折實平均呎價27,060元。最低售價及呎價均為1B座2樓B單位，屬一房開放式廚房間隔，實用面積315方呎，折實售價809.43萬元，折實呎價25,696元。
發展商同時公布最新銷售安排，落實周六以價單形式發售83伙，包括11伙開放式、53伙一房開放式廚房、12伙兩房開放式廚房，以及7伙兩房單位；另有6伙三房套加多功能房連洗手間單位採招標形式發售，即合共開賣89伙。
至於發展商上周表示維港滙II將公布首張價單，料涉最少105伙，並預告開價會貴於第一期及三期，計劃月內進行首輪銷售，惟至今未有最新消息。
相關新聞：新盤消息｜維港滙II最快本周開價 料貴過一期及三期
相關新聞：新盤消息｜細房設曲尺窗 維港滙II三房套示位首曝光！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜維港滙iii加推一兩房搶客-周六發售89伙-276681