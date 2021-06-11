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新盤消息｜維港滙III細單位推首期5%建期付款 中原送住宿禮劵
2021-06-11
新盤消息｜維港滙III細單位推首期5%建期付款 中原送住宿禮劵
發展商為旗下新盤出招吸客，由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)、世茂集團(813)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙(GRAND VICTORIA)第三期「維港滙III」推出全新建築期付款計劃。
會德豐地產常務董事黃光耀指，維港滙III將為開放式至兩房買家提供低首期建築期付款計劃，只需先付5%樓價，尾餘款於入伙後才須繳付，助買家輕鬆「上車」。他又指，會視乎銷情再考慮加推單位安排。
信置聯席董事田兆源表示，維港滙整個項目至今累售300伙，套現逾42億元。
中原送Staycation禮劵 總值2萬元
端午節及父親節將至，中原地產為維港滙買家呈獻全新置業禮遇，由即日起至本月25日期間，經中原地產購買維港滙三房或四房之首5名買家，可享五星級臨海酒店2日1夜住宿禮劵，每份價值4,000元，總值約20,000元，優惠先到先得，送完即止。
陳永傑：本月一手成交暫錄逾500宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月新盤市場狀態大勇，一手成交暫錄逾500宗，交投暢旺，且遍布各區，料本月一手成交量可達2,500宗，突破上月2,100宗交投量兼再創新高。
中原地產九龍董事劉瑛琳稱，今年九龍區一手新盤交投表現價量齊升，據中原地產研究部資料顯示，九龍區今年首5個月一手私人住宅買賣合約登記累積錄得2,264宗，成交金額約294.2億元，與去年同期819宗及114.4億元相比，分別躍升逾1.7倍及1.5倍。
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