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新盤消息｜興勝上環HOLLYWOOD HILL最快下周開價
20 分前
新盤消息｜興勝上環HOLLYWOOD HILL最快下周開價
興勝創建(896)上環單幢住宅項目正式命名為「HOLLYWOOD HILL」，計劃下周上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，最快月底至下月初發售。
興勝創建控股執行董事周嘉峯表示，HOLLYWOOD HILL樓高25層，提供48伙，全數為實用面積400方呎一房單位，另有2伙連天台及2伙連平台特色單位。他指，定價會參考同區一手及二手售價。
HOLLYWOOD HILL前身為服務式住宅，興勝創建於2018年初以約5.06億元購入，並以每方呎約3,000元改裝項目。
料受附近上班族歡迎
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，獲興勝委託特約代理項目。港島樓價近日升勢顯著，港島CCL_Mass最新報193.9點，較4月中183.21點大升5.8%，同時與其歷史高位(199.24點)相差僅2.68%。受黃竹坑站上蓋新盤氣氛帶動，港島區鐵路沿線的物業交投暢旺，業主收窄議價空間，令樓價迫近歷史高位。他續指，港島區物業一向供應罕有，HOLLYWOOD HILL鄰近中上環核心商業地段，交通方便，由項目步行至上環站約8分鐘步程，附近亦有多條巴士及小巴路線來往各區；另生活配套齊備，推出後必定受附近上班族等歡迎。
租金回報可逾3厘
中原地產西半山首席營業董事李巍稱，區内不少服務式住宅及半新物業錄得可觀的租金回報，實用呎租可達90元或以上，料項目日後平均實用呎租可達90至100元，租金回報可逾3厘。
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