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新盤消息｜芳菲加推3伙 折實765.4萬起 周六次輪銷售
42 分前
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樓市樓價一手新盤芳菲何文田協成行發展陳婉霞加推次輪銷售
新盤消息｜芳菲加推3伙 折實765.4萬起 周六次輪銷售
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陳婉霞表示，芳菲是次新推包括1伙一房及2伙兩房單位，實用面積由286至414方呎。

市區單幢新盤推貨應市，協成行發展何文田芳菲最新宣布加推3伙，並連同首輪銷售餘貨於本周六(14日)作次輪銷售。

高級項目經理陳婉霞表示，新推出包括1伙一房及2伙兩房單位，實用面積由286至414方呎，折實售價由765.4萬至1,070萬元，折實呎價介乎24,630元至26,762元。她稱，集團將繼續採用惜貨策略，按市況分階段推出單位。

芳菲次輪銷售安排涉11伙，價單第1A號將繼續提供「現金優惠付款計劃」、「備用一按貸款付款計劃」及「建築期付款計劃」。當中，「備用一按貸款付款計劃」提供最高九成按揭貸款，適用於價單第1A號中的所有單位；其他折扣優惠則維持不變。

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芳菲樓高26層，提供71伙，戶型涵蓋一房至兩房，分別佔24伙及43伙，實用面積由286至481方呎；另備4伙連平台或天台的特色單位，實用面積則由377至742方呎，預計關鍵日期為明年9月30日。項目示範單位及銷售廳位於佐敦彌敦道192-194號協成行九龍中心地下，由上午11時至晚上7時開放予公眾參觀。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜芳菲加推3伙-折實765-4萬起-周六次輪銷售-279763
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