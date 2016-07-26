地產
新盤消息｜英皇洋房盤出擊！屯門畔海豪華示位即睇
12 小時前
新盤消息｜英皇洋房盤出擊！屯門畔海豪華示位即睇
新界洋房新盤有新動作！英皇國際(163)屯門畔海將開放主題式臨海展覽廳(5號洋房)及7號現樓示範洋房。
英皇集團執行董事張炳強表示，項目早前首度以招標形式推出2號及3號洋房，實用面積分別為4,213及4,135方呎，屬四房四套房間隔，可享開揚海景，成功售出3號洋房。是次開放的現樓裝修示範7號洋房，實用面積3,348方呎，裝修費用約800萬元，已可預約參觀，會視乎反應加推洋房招標發售。
他指，集團部署今年第四季推出壽臣山道西洋房項目，現時已獲滿意紙，將提供15間洋房。
現樓裝修示範7號洋房
洋房實用面積3,348方呎，室內以簡約而不規則的線條及多個外型時尚新穎、晶瑩清透的手工藝燈飾作為賣點。設計師以型格色系如黑、灰及金屬色貫徹整棟洋房，展示出以層次為主題的設計美學，更特別規劃影音及品酒等區域空間，不同區域配以形狀各異的型格吊燈為洋房增添藝術氣息和悠然氛圍。
一樓設有偏廳及兩個房間，當中一個套房更預留位置以供設置大型衣帽間。
二樓的主人套房及工作室，除設有大型衣帽間及梳妝區外，寢室內更可擺放沙發及茶几，房間一旁為一列落地玻璃趟門，外接大型露台，居高遠望，海灘美景盡收眼底，頗具度假休逸情懷：獨立屋天台特設私人泳池。
畔海提供8間獨立洋房，實用面積由3,290至4,858方呎，間隔由四房三套至五房五套房，全附設私家花園及天台無邊際泳池(9號洋房泳池設於地下)，屋內更設升降機直達室內各層。座駕可駛進停車場，住戶可從地庫停車場(每戶附設2個停車位)直接回到住所，享極高私隱度。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜英皇洋房盤出擊！屯門畔海豪華示位即睇-277666