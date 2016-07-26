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新盤消息｜薈藍周五次輪賣109伙 逸瓏灣8加價推售
2 小時前
新盤消息｜薈藍周五次輪賣109伙 逸瓏灣8加價推售
宏安地產(1243)青衣薈藍公布次輪銷售安排，將於本周五(20日)開賣109伙。
薈藍於上周六(14日)首輪發售143伙，即日成功全數沽清。發展商其後加推第5號及6號價單，合共涉92伙。
最新一張價單涉60伙，全屬分層開放式單位，維持最高15%折扣優惠，折實售價由471.9萬至544.3萬元，折實呎價介乎22,797元至26,295元，折實平均呎價24,861元。
薈藍提供320伙，標準樓層戶型為開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔252伙，實用面積介乎203至215方呎。一房單位佔28伙，實用面積介乎256至257方呎。另設特色單位，佔40伙，實用面積介乎181至257方呎；預計關鍵日期為明年12月底。
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白石角逸瓏灣8更新價單 加價最多5%
另外，信和置業(083)大埔白石角逸瓏灣8更新價單，單位加價介乎3%至5%，將於本周五生效。當中以1座11樓C為例，實用面積795方呎，舊價單售價為1,652.7萬元，更新價單後最新售價為1,702.3萬元，加幅約3%，付款辦法及折扣不變。
逸瓏灣8至今累售494伙，套現逾47億元。
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