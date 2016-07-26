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新盤消息｜薈藍次輪明截票 首輪新界客佔八成
6 小時前
新盤消息｜薈藍次輪明截票 首輪新界客佔八成
宏安地產(1243)青衣薈藍將於本周五(20日)次輪銷售109伙，並將於明日(19日)下午6時截票。
執行董事程德韻表示，薈藍自推售以來，市場反應熱烈，首輪推售143伙即日沽清，成交價由402.5萬至517.5萬元，當中成交價最高為16樓A08單位，實用面積203方呎，買家選用建築期付款計劃，成交價為517.5萬元，呎價為25,493元。客源分布方面，買家以本區客為主導，來自青衣、葵涌及荃灣的買家佔50%；至於整個新界區則佔80%，九龍及港島區分別佔15%及5%。付款計劃方面，約33%買家選用120天現金付款計劃，約67%買家選用彈性較高之建築期付款計劃。
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廚房電器採用法國名牌
程德韻稱，項目在選材用料方面不惜工本，當中廚房電器採用法國皇室御用廚房電器品牌DeDietrich，涵蓋電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機等。
薈藍提供320伙，標準樓層戶型為開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔252伙，實用面積介乎203至215方呎。一房單位佔28伙，實用面積介乎256至257方呎。另設特色單位，佔40伙，實用面積介乎181至257方呎；預計關鍵日期為明年12月底。
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