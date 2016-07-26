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新盤消息｜長沙灣愛海頌削減優惠 周六開售最後103伙
33 分前
新盤消息｜長沙灣愛海頌削減優惠 周六開售最後103伙
長江實業集團(1113)長沙灣愛海頌今日公布最新銷售安排，將於本周六(26日)以先到先得形式發售全項目最後103伙，折實售價由927.3萬元起。
長江實業助理首席經理(營業)何家欣表示，愛海頌至今已售出將近九成的單位，壓軸推出的單位大部分位於第3、5座，前迎昂船洲的海景。她指，項目預計能於短期內取得入伙紙，故此最新價單中已削減部分剩餘單位的折扣優惠。
周六發售的103伙，包括25伙兩房及78伙三房單位，兩房最低售價為5座22樓D室，實用面積503方呎，折實售價927.3萬元，折實呎價18,435元；而三房最低售價為5座8樓B室，實用面積771方呎，折實售價1,294.2萬元，折實呎價16,786元。
至於早前長江集團聯同李嘉誠基金會推出疫苗優惠，送出總值2,000萬元禮券大抽獎，頭獎可獨得500萬元禮券，可用於購買長實一手樓。以是次兩房入場單位折實售價927.3萬元計，若使用500萬元頭獎禮券，尚需補價約427.3萬元，節省約54%樓價。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜長沙灣愛海頌削減優惠-周六開售最後103伙-272907