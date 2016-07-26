地產
新盤消息｜青衣薈藍再加推 折實均價逾2.3萬 周六開賣143伙
21 分前
新盤消息｜青衣薈藍再加推 折實均價逾2.3萬 周六開賣143伙
一手市場轉趨熱鬧，新界上車盤加快推貨應市。宏安地產(1243)青衣薈藍公布加推第4號價單，涉32伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由446.3萬元起，折實平均呎價23,059元，較3號價單的22,108元，加價約4.3%；若較上周四(5日)首張價單的20,638元，不足一周高約11.7%。
相關新聞：新盤消息｜青衣薈藍提價加推32伙 折實均價2.21萬
相關新聞：新盤消息｜青衣薈藍提價逾3%加推32伙 折實最平410萬
相關新聞：新盤開價｜今年最平！薈藍首批64伙折實入場388.8萬
最新加推的32伙，實用面積203至215平方呎，折實售價446.3萬至499.9萬元，呎價21,414元至24,626元。最低售價為3樓A10室，實用面積203方呎，折實售價446.3萬元，折實呎價21,985元。
薈藍在過去一周內已推出4張價單，合共160伙。發展商定於本周六(14日)進行首輪銷售143伙，每名買家最多購買2伙，將於明日(12日)下午5時截止認購，周五(13日)中午12時進行抽籤。
相關新聞：新盤示位｜青衣薈藍3.5米高開放式 分到上下層區！
相關新聞：新盤消息｜青衣薈藍會所面積逾7000方呎 有室外草地露營區及電競室
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜青衣薈藍再加推-折實均價逾2-3萬-周六開賣143伙-279921