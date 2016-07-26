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新盤消息｜青衣薈藍加推32伙 折實售價457.7萬起
3 小時前
新盤消息｜青衣薈藍加推32伙 折實售價457.7萬起
宏安地產(1243)青衣薈藍最新加推第7號價單，涉32伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由457.7萬元起。
執行董事程德韻表示，今批單位均為項目從未推出的新戶型，包括所有分層一房單位共28伙，以及4伙開放式連平台特色單位。分層一房單位設於每層兩端，房間設落地角窗，加上項目層與層之間高度為3.5米，視野廣闊。她稱，預期將於短期內推出市場發售。
新加推的32伙實用面積介乎181至257方呎，折實售價由457.7至689.4萬元，折實呎價介乎23,434元至27,497元，折實平均呎價25,532元。
薈藍上周五(20日)進行次輪銷售109伙，市場消息指即晚售出約33伙，佔可售單位約30%，主要由於個別單位提價幅度不少，導致銷情有所放緩，未能承接首輪銷售即日沽清勢頭。若連同首輪售出143伙計，樓盤一周內累售176伙，佔全盤320伙約55%。
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