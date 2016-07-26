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新盤消息｜青衣薈藍加推60伙 折實均呎突破2.4萬
14 小時前
新盤消息｜青衣薈藍加推60伙 折實均呎突破2.4萬
新界上車盤推售步伐加快，宏安地產(1243)青衣薈藍昨日(14日)首輪銷售143伙，即日全數沽清並加推32伙後，最新再公布加推60伙，全屬分層開放式單位，維持最高15%折扣優惠，折實平均呎價24,861元，較5號價單的23,556元，加價約5.5%。
今批60伙實用面積由203至215方呎，折實售價由471.9萬至544.3萬元，折實呎價介乎22,797元至26,295元。最低售價為3樓A02單位，實用面積207方呎，折實售價及呎價分別為471.9萬及22,797元。
執行董事程德韻表示，項目所有分層開放式單位已推出價單，將於明天(16日)重新收票，料於短期內進行次輪銷售。
薈藍提供320伙，標準樓層戶型為開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔252伙，實用面積介乎203至215方呎。一房單位佔28伙，實用面積介乎256至257方呎。另設特色單位，佔40伙，實用面積介乎181至257方呎；預計關鍵日期為明年12月底。
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