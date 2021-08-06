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新盤消息｜青衣薈藍提價逾3%加推32伙 折實最平410萬
1 小時前
新盤消息｜青衣薈藍提價逾3%加推32伙 折實最平410萬
新界上車盤反應理想！宏安地產(1243)青衣薈藍最新加推第2號價單，涉32伙，全屬開放式單位，維持最高15%折扣優惠，折實售價由409.6萬元起，折實平均呎價21,361元，較首張價單的20,638元，加價約3.5%。
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部署本周六首輪銷售
執行董事程德韻表示，加幅主要反映景觀等因素。項目昨日正式收票，截至昨晚8時收逾800票。新加推的32伙實用面積由203至207方呎，折實售價由409.6萬至461萬元，折實呎價介乎20,177元至22,709元。她透露最快明日再加推新一批單位應市，部署本周六(14日)進行首輪銷售，又指不少入票客選擇是次提供2.8萬元的傢俬禮券。
營業及市務物業發展部副經理陳永盟稱，今批最低售價及呎價均為3樓B06單位，實用面積203方呎，享市景，折實售價409.6萬元，折實呎價20,177元。最高售價及呎價均為16樓A06單位，實用面積203方呎，享藍巴勒海峽景觀，折實售價461萬元，折實呎價22,709元。
荃青葵客源為主
營業及市務物業發展部副經理黃文浩指，薈藍目前入票客源中，最多來自荃灣、青衣及葵涌區，佔約五成；其次為新界東如沙田區。當中約70%為用家，約30%為投資者。
薈藍主打開放式單位，佔252伙，一房單位佔28伙，另設特色單位佔40伙，預計關鍵日期為明年12月底。
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