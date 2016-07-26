新盤消息｜青衣薈藍首輪即日沽清 加推32伙 折實456萬起

貴為今年最平入場新盤、宏安地產(1243)青衣薈藍昨日(14日)首輪銷售143伙，宏安地產執行董事程德韻表示，成功即日沽清單位，為滿足向隅客戶需求，加推第5號價單，涉32伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由456.3萬元起，折實平均呎價23,556元，較4號價單23,059元，加價約2%。
今批32伙實用面積203至215方呎，折實售價由456.3萬至518.6萬元，折實呎價介乎22,340元至25,053元。最低售價單位為3樓A11單位，實用面積203方呎，折實售價及呎價分別為456.3萬及22,478元。最低呎價為16樓B07單位，實用面積215方呎，折實呎價及售價分別為22,340元及480.3萬元。
陳永傑：料本月一手成交錄1,500宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，薈藍首輪推售反應踴躍，該行客戶出席率約六成，用家為主，大部分為20至30歲的年輕人；客源分布方面，新界客佔七成，九龍客佔兩成，亦有部分港島客。
他指，市場剛性需求龐大，薈藍提供開放式及一房單位，貨種簡單，且樓價全低於1,000萬元，符合承造高成數按揭，正好附合市場需要，加上交通便利。至於同期亦有天水圍新盤推出，攤薄薈藍客源，估計有部分買家「兩邊抽」。他續指，新冠肺炎疫情受控，經濟陸續復蘇，近期多項正面訊息湧現，市況持續向好，剛需龐大，新近CCL已衝破歷史新高。今年一手成交暢旺，累錄1萬宗一手成交，較去年同期升約兩成，預計本月份可錄1,500宗一手成交。
薈藍首輪累收1,872票，超額認購逾12倍。全盤提供320伙，標準樓層戶型為開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔252伙，實用面積介乎203至215方呎。一房單位佔28伙，實用面積介乎256至257方呎。另設特色單位，佔40伙，實用面積介乎181至257方呎；預計關鍵日期為明年12月底。
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