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新盤消息｜青衣薈藍首輪收1872票 超額逾12倍
43 分前
新盤消息｜青衣薈藍首輪收1872票 超額逾12倍
貴為今年最平入場新盤、宏安地產(1243)青衣薈藍將於本周六(14日)首輪發售143伙，今日下午5時截止接受認購，發展商公布累收1,872票，超額認購逾12倍。
項目上周四至今推出4張價單，合共160伙，發展商提供最高15%折扣優惠，首張價單折實平均呎價20,638元，至周三的4號價單折實平均呎價23,059元。
至於160伙折實售價由約388.8萬至499.9萬元，最低售價為3樓B03單位，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價及呎價為388.8萬及18,692元。
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