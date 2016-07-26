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新盤消息｜青衣薈藍首輪收1872票 超額逾12倍
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樓市樓價一手新盤薈藍青衣宏安地產首輪銷售收票
新盤消息｜青衣薈藍首輪收1872票 超額逾12倍
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薈藍將於本周六(14日)首輪發售143伙。(資料圖片)

貴為今年最平入場新盤、宏安地產(1243)青衣薈藍將於本周六(14日)首輪發售143伙，今日下午5時截止接受認購，發展商公布累收1,872票，超額認購逾12倍。

項目上周四至今推出4張價單，合共160伙，發展商提供最高15%折扣優惠，首張價單折實平均呎價20,638元，至周三的4號價單折實平均呎價23,059元。

至於160伙折實售價由約388.8萬至499.9萬元，最低售價為3樓B03單位，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價及呎價為388.8萬及18,692元。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜青衣薈藍首輪收1872票-超額逾12倍-280184
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