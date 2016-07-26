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新盤消息｜首度公開！屯門恆大．珺瓏灣現樓798方呎三房示位
23 分前
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樓市樓價一手新盤屯門恆大．珺瓏灣現樓示範單位
新盤消息｜首度公開！屯門恆大．珺瓏灣現樓798方呎三房示位
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恆大．珺瓏灣首度公開第一期三房套現樓示範單位，為1A座21樓A室，實用面積798方呎，連27方呎露台及16方呎工作平台。

中國恒大(3333)屯門恆大．珺瓏灣首度公開第一期三房套現樓示範單位，為1A座21樓A室，實用面積798方呎，連27方呎露台及16方呎工作平台，屬三房套連儲物室間隔，單位可享黃金海岸及遊艇會一帶開揚海景。

客飯廳採用酒店式設計，層與層之間的高度約3.15米，空間感十足。天花以簡潔手法設計，附以裝飾假天花射燈連燈帶，配以特色吊燈作為交樓標準。牆身使用牆紙，與背景牆互相襯托並配備複合木地板。客廳設有兩面特大玻璃窗，配以連接露台的玻璃門，可引入更多自然光線，住戶亦可盡覧270度廣闊美景。單位內亦配置電動窗簾系統及分體式冷氣機，令住戶擁有更高品質的生活感受。

兩間睡房採用方形設計，方正實用。主人套房方面，呈方形設計，長約3.92米、闊約2.4米，更預設配備長約5呎5吋的嵌入式衣櫃，而主人套房浴室配置浴缸。3間睡房均與客廳同向並同樣設有特大玻璃窗，能將戶外陽光引進室內。

廚房內裝配德國品牌雪櫃連冰箱及洗衣乾衣機，廚櫃亦設有實用層架，可放置各式廚具。另備有德國家電品牌Miele抽油煙機、雙爐頭煤氣煮食爐及酒櫃等。

浴室內交樓設備亦一應俱全，地面鋪砌天然石，牆身配以進口特色瓷磚，另附設鏡櫃，裡面預設電制位。潔具選用德國名牌水龍頭及花灑套裝、座廁及洗手盆，亦配有浴室換氣暖風機等。

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客飯廳採用酒店式設計，層與層之間的高度約3.15米，空間感十足。
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單位可享黃金海岸及遊艇會一帶開揚海景。
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主人套房方面，呈方形設計，長約3.92米、闊約2.4米。
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主人套房更預設配備長約5呎5吋的嵌入式衣櫃。
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睡房均與客廳同向並同樣設有特大玻璃窗，能將戶外陽光引進室內。
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廚房內裝配德國品牌雪櫃連冰箱及洗衣乾衣機等。
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浴室附設鏡櫃，裡面預設電制位。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜首度公開！屯門恆大．珺瓏灣現樓798方呎三房示位-275551
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