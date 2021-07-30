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新盤消息｜42 TUNG ST.推5伙特色戶招標 意向呎價最高5.5萬
1 小時前
新盤消息｜42 TUNG ST.推5伙特色戶招標 意向呎價最高5.5萬
由The Development Studio(TDS)發展的上環42 TUNG ST.推出5伙特色單位，採招標形式發售，招標期由今日(1日)上午11時起，至今年9月30 日下午3時止。
是次5伙包括1伙位於5樓的全層單位，以及4伙位於16樓-16U樓、17樓-17U樓、18樓-18U樓及19樓-19U樓的複式單位，當中5樓單層單位，實用面積585方呎，包括21方呎露台，另設346方呎平台，意向價每方呎約38,000元。
16樓-16U樓複式單位，實用面積1,157方呎，包括21方呎露台及20方呎工作平台，另設43方呎平台，意向價每方呎約53,000元。
17樓-17U樓複式單位、18樓-18U樓複式單位及19樓-19U樓頂層複式單位The Apex，實用面積1,157方呎，包括21方呎露台及20方呎工作平台；17樓-17U樓複式單位及18樓-18U樓複式單位意向價每方呎約53,000元。19樓-19U樓頂層複式單位The Apex意向價每方呎約55,000元。
TDS創辦人兼主席簡基富(Keith Kerr)表示，42 TUNG ST.提供兩房全層單位及三房複式單位，每個單位均設有獨立電梯大堂。項目位於東街42號，提供13伙，預計關鍵日期為明年9月30日。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜42-tung-st-推5伙特色戶招標-意向呎價3-8萬起-278340