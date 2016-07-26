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新盤消息｜KOKO HILLS加推42伙 折實價780萬起
1 小時前
新盤消息｜KOKO HILLS加推42伙 折實價780萬起
會德豐地產藍田KOKO HILLS今日上載第4號價單，涉42伙。提供最高21.5%折扣優惠，折實售價由780.1萬元起，折實平均呎價21,103元。
今批42伙包括4伙一房開放式廚房、29伙兩房開放式廚房、8伙兩房，以及1伙三房單位，實用面積介乎370至570方呎。折實售價由780.1萬至1,235萬元，折實呎價介乎19,428元至22,938元。
下周二發售83伙
發展商亦同步上載第3號銷售安排，將於下周二(13日)發售83伙，69伙以價單形式推售，另14伙以招標形式發售。
69伙公開發售單位戶型由一房至三房連工作間及洗手間，單位實用面積由370至770方呎，包括首次推出價單位的第5座B及E單位，折實售價由773.9萬至1,702.6萬元，折實呎價介乎19,428至22,938元，折實平均呎價21,006元。至於是次推出招標的單位為第2座A及B單位，A單位屬四房套連工作間及洗手間戶型，實用面積1,300方呎；而B單位屬三房套連工作間及洗手間戶型，實用面積899方呎。
KOKO HILLS累售127伙，包括今日售出的第3座9樓A單位，實用面積770方呎，售價1,653,9萬元，呎價21,479元。累售單位佔可售單位近70%，套現逾15.7億元，平均成交呎價21,824元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜koko-hills加推42伙-折實價780萬起-275262