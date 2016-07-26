新盤消息｜LP10加推179伙 兩房全海景樓王戶貴絕康城

一手市場續成樓市焦點，南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10最新加推第5號價單，涉179伙，包括首推42伙兩房全海景樓王單位。維持最高20.5%折扣優惠，折實售價由953萬元起，折實平均呎價17,436元。
最快國慶假期開賣
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，今批單位對比上一張價單定價高約6%，主要由於項目樓花期已縮短至不足一年，加上同區今年樓價錄約7%的升幅，認為屬合理的加幅水平。項目將於明日起接受認購，最快下周一(27日)公布銷售安排，有機會於國慶假期進行銷售。
今批179伙實用面積由634至1,205方呎，戶型涵蓋兩房至四房。單位折實售價由953萬至2,256.4萬元，折實呎價介乎15,032元至19,559元。最低售價及呎價均為1A座7樓B室，實用面積634方呎，屬兩房園景單位。
兩房全海景樓王戶最貴1324萬
南豐發展銷售部助理總經理李振東稱，是次首度推出位於2B座B室的兩房全海景樓王單位，實用面積為711至712方呎，最低售價為2B座2樓B室，實用面積712方呎，折實售價1,177.8萬元，折實呎價約16,542元。最高售價則為2B座50樓B室，實用面積711方呎，折實售價1,324.3萬元，折實呎價約18,626元。他稱，由於日出康城內未有此類面積的兩房供應，料售價為康城區內同類一手新高價。
中原陳永傑：可吸引換樓客進駐
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，LP10是次加推單位，造價較同系LP6二手單位平均實用呎價折讓逾一成，可見發展商積極「清貨尾」益用家。項目預計下年年中收樓，屬短期樓花，加上美國聯儲局剛宣布維持利率不變，本港低息環境持續，料買家較大機會選擇現樓上會。
他續指，事實上自新冠肺炎疫情好轉後，樓市交投氣氛持續造好，換樓客積極到一手及二手市場尋覓心水戶，換樓鏈已啟動。LP10擁優質海景，大戶供應多，相信可吸引換樓客進駐，市場預計項目有機會於國慶假期開售。至於本月一手新盤百花齊放，暫錄逾1,600宗成交，料全月可達2,000宗。
LP10今年初進行首三輪銷售，至今累售533伙，佔全盤893伙近60%，預計關鍵日期為明年7月31日。