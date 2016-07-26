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新盤消息｜The Campton開放現樓示位 餘貨折實782.4萬起
1 小時前
新盤消息｜The Campton開放現樓示位 餘貨折實782.4萬起
萬科香港長沙灣The Campton已獲取滿意紙，萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，將分批向買家發出收樓通知書。項目即日起開放5個現樓示範單位予公眾人士預約參觀，戶型包括一房至三房。
劉淑貞指，The Campton自開售以來，截至本月1日共售出421伙，佔全盤可售單位數目逾九成，共套現逾36.4億元。至於項目今年第二季共售出36伙，成交呎價20,823元。目前有46伙單位待售，當中37伙以價單形式出售，最低折實售價為29樓K室，折實售價782.4萬元，而最高折實售價為32樓B室，折實售價1,318萬元；另9伙以招標形式出售。
至於The Campton住客會所「Club Camp+」戶內外總面積逾2.5萬方呎，提供逾20項的休閒設施，包括多功能宴會廳、24小時健身室、室外泳池、兒童遊樂室、Esports Arena電競空間等。
VAU RESIDENCE暫沽57伙 套現近4億
集團另一新盤何文田VAU Residence至今售出57伙，套現近4億元，平均成交呎價約25,400元，將繼續推售價單現有單位。
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