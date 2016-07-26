新盤認購反應理想，發展商加快推貨應市。萬科香港何文田VAU Residence最新加推第2號價單，涉17伙，戶型由開放式至兩房，主要為中層單位。扣除最高16%優惠後，折實售價由550.6萬元起，折實平均呎價25,131元，較首張價單的24,519元，高約2.5%。
發展商表示，撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推。17伙分布於10樓至16樓，單位面積由209至388方呎，包括4伙開放式、9伙一房及4伙兩房。價單售價由655.4萬至1,126.4萬元，呎價介乎28,402元至31,872元。折實售價由550.6萬元至946.2萬元，折實呎價介乎23,858元及26,773元。
最低售價為10樓E室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價550.6萬元，折實呎價26,344元。最低呎價為11樓H室，實用面積388方呎，兩房間隔，折實呎價23,858元，折實售價925.7萬元。
繼續提供2.8萬元接種疫苗現金回贈優惠
萬科香港執行董事周銘禧表示，剛過去的周末長假期吸引近3,000人次參觀VAU Residence銷售廳及示範單位，截止昨晚8時，累積接獲近300個購樓意向登記，當中45%客源來自九龍區，40%為新界區，15%為港島區；用家佔約七成，另三成為投資者。他透露，最快本周末進行首輪銷售，而最新加推單位繼續提供接種疫苗現金回贈優惠，涉2.8萬元。
陳永傑：中原下半年計劃新增40間分行
至於中原地產於長沙灣福榮街201號THE CAMPTON地下設立VAU Residence專門店，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，集團於今年上半年已新增25間分行，至今有460間分行，期望下半年再新增40間，料一半位於新界區，估計今年底分行數目將增至約500間。他續稱人手方面目前有6,500人，計劃至年底增聘500人，而部分分行續租的租金成功向業主爭取約10%的減幅。
劉瑛琳：今年首5個月九龍區二手私宅登記價量齊升
中原地產九龍董事劉瑛琳指，九龍豪宅供應一向罕貴，中小型單位更見匱乏，令區內新晉屋苑中小型單位的呎租可高逾60元。據該行研究部資料顯示，今年首5個月九龍區二手私人住宅買賣合約登記累錄6,023宗，成交金額約537.4億元，較去年同期約3,882宗及305.8億元，分別上揚55%及76%。她透露，今年上半年於九龍區增設8間分行，計劃下半年增設6至8間分行。