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新盤消息｜VAU RESIDENCE首批打針有2.8萬回贈 折實入場500萬有找
2021-06-10
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樓市樓價一手新盤萬科香港何文田VAU RESIDENCE首張價單新冠肺炎疫苗周銘禧
新盤消息｜VAU RESIDENCE首批打針有2.8萬回贈 折實入場500萬有找
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VAU RESIDENCE首批折實平均呎價24,519元。(鍾式明攝)

九龍新盤登場，並額外提供新冠肺炎疫苗接種優惠。萬科香港何文田VAU RESIDENCE公布首張價單，涉50伙，最高16%折扣優惠，折實售價由499.8萬元起，折實呎價23,175元起，折實平均呎價24,519元。發展商特別提供接種疫苗現金回贈優惠，首張價單買家只需於8月31日前完成接種兩劑疫苗，就可獲最多2.8萬元現金回贈。

執行董事周銘禧形容首批單位價錢為「何文田起動價」，已參考同區一二手價錢，並提供4種付款辦法優惠，總折扣介乎12%至16%。項目即日起開放示範單位，明日接受認購登記，視乎周末收票情況再考慮加推單位及調整售價，最快下周末進行首輪銷售，

首批50伙實用面積209至388方呎，包括17伙開放式、27伙一房及6伙兩房，折實售價由499.8萬至917.4萬元，折實呎價介乎23,175元至26,408元。當中折實價計800萬元以下佔44伙，而最低售價單位為5樓D單位，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價499.8萬元，折實呎價23,914元。最低呎價為5樓H單位，兩房間隔，折實呎價23,175元，折實售價899.2萬元。

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周銘禧形容項目首批單位價錢為「何文田起動價」。(鍾式明攝)

陳永傑：料用家投資客各佔一半

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日樓市一二手皆旺，買家入市意欲高漲，發展商捉緊機遇，推出新項目應市，VAU Residence首批開價極具競爭力，造價比同區二手新晉屋苑有折讓，折實入場費低於500萬元更屬同區未見，加上二手缺盤，尤其市區小型單位，相信項目可為樓市掀起新一輪認購潮，首批單位預計沽清。同區新晉物業小型單位租金有價有市，普遍實用呎租可逾60元，估計可吸引長線投資者入市，料用家投資客各佔一半。

他稱，近日大市利好因素多，如新冠肺炎疫情受控，通關有望，形勢對樓市有利，入市氣氛造好，料本月一手成交可達2,500宗。

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陳永傑表示，VAU Residence首批開價極具競爭力，造價比同區二手新晉屋苑有折讓。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜vau-residence首批打針有2-8萬回贈-折實入場500萬有找-271419
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