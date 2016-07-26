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新盤消息｜Wetland Seasons Bay公開布局圖 最細開放式270方呎起
15 小時前
新盤消息｜Wetland Seasons Bay公開布局圖 最細開放式270方呎起
焦點大型新盤、新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay今日公布分布圖，由6座9至10層高的低密度住宅大樓及10幢6層高的別墅組成，當中住宅大樓採用「L」字形設計，提供1,224伙。
代理總經理胡致遠表示，標準單位實用面積由約270至800方呎，提供10種戶型選擇，主打兩房或以下單位，佔全盤約70%，當中涉不多於20伙的開放式單位，屬上期Wetland Seasons Park未有提供的戶型。
他指，項目售樓說明書及示範單位的籌備進度合乎預期，料最快本周内上載及開放予公眾參觀，有機會於8月上旬公布首張價單。
Wetland Seasons Bay標準單位戶型分布：
(以下採開放式廚房單位)
開放式：實用面積約270至280方呎
一房：實用面積約300至310方呎
一房連儲物房：實用面積約340至370方呎
兩房：實用面積約390至460方呎
兩房連儲物房：實用面積約440至450方呎
三房：實用面積約500至520方呎
三房一套：實用面積約540至560方呎
三房一套連儲物房：實用面積約670至680方呎
(以下採標準廚房單位)
三房一套連儲物房及工作間：實用面積約760至770方呎
四房一套及工作間：實用面積約780至800方呎
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜wetland-seasons-bay公開布局圖-最細開放式270方呎起-277629