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周六賣樓｜Wetland Seasons Bay再原價加推 次輪售312伙
1 小時前
周六賣樓｜Wetland Seasons Bay再原價加推 次輪售312伙
首輪銷情報捷的新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay，最新加推第5號價單，涉123伙，維持最高17.5%折扣優惠，折實售價由496.08萬元起，折實平均呎價15,176元，屬原價加推。同時公布將於本周六(28日)進行次輪銷售312伙。
是次加推的123伙涵蓋一房至三房間隔，其中包括22伙特色單位。折實售價由496.08萬至838.2萬元，折實呎價介乎13,744元至18,932元。最低售價為第3B座地下B6單位，實用面積279方呎，屬一房間隔，連184方呎花園，折實售價及呎價分別為496.08萬及約17,781元；今批單位以定價計市值近10億元。
周六300伙採價單形式發售
發展商同時上載次輪銷售安排，於本周六推售312伙，當中300伙以價單形式發售，其餘12伙則以招標形式發售。以價單推售之單位涵蓋一房至三房間隔及特色戶，折實售價由472.36萬至986.97萬元，折實呎價介乎12,913元至18,932元。
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Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜wetland-seasons-bay再原價加推-周六次輪賣312伙-281726