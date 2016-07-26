新盤混戰 5盤同日開賣

戰│況│升│溫
踏入9月新盤戰升溫！最新加入有提供420伙的恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN，昨上載售樓說明書，最快下周開價；而最少5盤將於明日同步開賣，合共涉589伙，勢考驗市場購買力。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，THE HOLBORN最快下周公布首張價單，最少涉84伙，料以開放式及一房為主，定價會參考系內港島項目及近期港島新盤售價。最快下周末對外開放3個示範單位，部署本月下旬推售。
據樓書顯示，項目涉1座住宅大樓，細分A及B兩翼，單位涵蓋開放式至三房戶型，實用面積由200至571方呎，當中主打開放式及一房，分佔142伙及242伙，合共佔全盤約91%，預計關鍵日期為2023年4月30日，樓花期約20個月。
揚海首輪超額19倍 HENLEY III暫收逾900票
5新盤明日展開銷售，當中兩盤屬首輪開賣，包括由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海將發售200伙，當中188伙以價單形式推售，12伙四房採招標發售，昨截收逾3,750個認購登記，以價單發售單位計超額約19倍，今將公布抽籤結果。188伙實用面積由341至955方呎，扣除最高20%優惠，折實售價由1,079.92萬元起，整批折實平均呎價約32,069元，
恒地啟德THE HENLEY III首輪銷售100伙，截至昨晚累錄901票，中介人佔24票，超額約8倍，其中A組大手客佔約兩成。發展商稱有信心今日截票可累收約1,000票。100伙實用面積由238至778方呎，涵蓋開放式至三房，扣除最高5%優惠，折實售價由625.38萬元起，折實呎價25,218元起。
另外，首兩輪銷售均即日沽清的新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第一期將進行第三輪銷售300伙，當中價單形式發售285伙，15伙招標發售。項目昨截收逾5,000票，以價單發售單位計超額約16.5倍。扣除最高17.5%優惠，285伙涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，折實售價由430.16萬元起，折實呎價13,405元起。