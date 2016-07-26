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新盤登場｜上水尚宜樓書曝光 開放式138方呎北區最細
1 小時前
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樓市樓價一手新盤上水尚宜大鴻輝集團售樓說明書曹展康上車九成按揭投資
新盤登場｜上水尚宜樓書曝光 開放式138方呎北區最細
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尚宜預計於月內以現樓推售。

新界北有全新盤應市，由大鴻輝集團發展位於上水新樂街38號的「尚宜Artique」今日公布售樓說明書，預計於月內以現樓推售。

據樓書資料顯示，尚宜屬單幢式項目，樓高6層，提供30伙。一梯六伙設計，單位實用面積由138至259方呎，戶型涵蓋開放式及一房。最細單位為E室，實用面積138方呎，開放式間隔，單位不設露台或工作平台，一進屋左邊為開放式廚房，右邊為浴室，成為一手例實施後新界北區面積最細新盤單位。

料全數單位皆可承造九成按揭

執行董事曹展康表示，項目設計構思以幫助年輕人上車置業為藍本，從大廈外型、用料、布局以及室內設計方面，均花盡心思切合年輕用家的喜好和生活所需。他稱，尚宜單位入場門檻較低，亦已屆現樓，預料全數單位皆可承造九成按揭，絕對是首次置業人士及年輕夫婦的理想選擇。項目位於上水市中心核心地段，配套成熟，買家用作投資收租用途亦非常吸引。

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尚宜最細單位為E室，實用面積138方呎，開放式間隔，單位不設露台或工作平台。
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尚宜樓高6層，提供30伙，一梯六伙設計。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤登場｜上水尚宜樓書曝光-開放式138方呎北區最細-285618
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