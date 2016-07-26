地產
新盤登場｜上水尚宜樓書曝光 開放式138方呎北區最細
1 小時前
新盤登場｜上水尚宜樓書曝光 開放式138方呎北區最細
新界北有全新盤應市，由大鴻輝集團發展位於上水新樂街38號的「尚宜Artique」今日公布售樓說明書，預計於月內以現樓推售。
據樓書資料顯示，尚宜屬單幢式項目，樓高6層，提供30伙。一梯六伙設計，單位實用面積由138至259方呎，戶型涵蓋開放式及一房。最細單位為E室，實用面積138方呎，開放式間隔，單位不設露台或工作平台，一進屋左邊為開放式廚房，右邊為浴室，成為一手例實施後新界北區面積最細新盤單位。
料全數單位皆可承造九成按揭
執行董事曹展康表示，項目設計構思以幫助年輕人上車置業為藍本，從大廈外型、用料、布局以及室內設計方面，均花盡心思切合年輕用家的喜好和生活所需。他稱，尚宜單位入場門檻較低，亦已屆現樓，預料全數單位皆可承造九成按揭，絕對是首次置業人士及年輕夫婦的理想選擇。項目位於上水市中心核心地段，配套成熟，買家用作投資收租用途亦非常吸引。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤登場｜上水尚宜樓書曝光-開放式138方呎北區最細-285618