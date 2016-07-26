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新盤登場｜上環42 TUNG ST.涉13伙 最快下月開賣
1 小時前
新盤登場｜上環42 TUNG ST.涉13伙 最快下月開賣
港島新盤登場！由The Development Studio(TDS)發展的上環項目今日正式命名為42 TUNG ST.，僅提供13伙，包括9伙單層單位及4伙複式單位，最快下月推售。
TDS主席簡基富(Keith Kerr)表示，項目樓高23層，單位實用面積由585至1,157方呎，9伙單層單位分布5至15樓，為兩房設計；另4伙複式單位分布16至19樓，為三房間隔。每個單位均經細心打造，配備獨立電梯大堂。
The Development Studio合夥人兼項目部主管梁祈安稱，項目標準單位將以價單方式發售，短期內會公布首批定錢，會參考港島同類型新盤售價，料下月發售。項目位於中環鴻豐商業中心的展銷廳，今日起對外開放予公眾參觀。
仲量聯行香港主席曾煥平指，港島區新盤供應罕有，特別位處中上環的新供應更罕有，認為項目將受市場追捧。
42 TUNG ST.位於東街42號，預計關鍵日期為明年9月30日。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤登場｜上環42-tung-st-涉13伙-最快下月開賣-273097