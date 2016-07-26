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新盤登場｜建灝屯門上嵐提供112伙 全屬一房
16 小時前
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樓市樓價一手新盤屯門建灝地產鄭智荣上車分支家庭一房
新盤登場｜建灝屯門上嵐提供112伙 全屬一房
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上嵐(SkyeHi)已獲批預售樓花同意書，全屬一房標準單位，實用面積265方呎起。(莊振邦攝)

樓市暢旺下，發展商推盤高漲。建灝地產位於屯門景秀里2號全新住宅項目今日正式命名為上嵐(SkyeHi)，提供112伙，全屬一房標準單位，最快下月推售。

建灝投資部經理鄭智荣表示，項目已獲批預售樓花同意書，單位實用面積265至290方呎，售樓說明書、位於荃灣的展銷廳及示範單位正在籌備中，最快下月推售，首張價單料涉最少50伙，定價會參考同區一房新盤價格，他稱介乎2萬至2.1萬元。

鄭智荣指，目標客群為新界西及荃灣等上車客及分支家庭，項目預計關鍵日期為2023年7月底，樓花期約13個月。至於項目名稱由來，SkyeHi象徵新生活如翱翔天般、自由揮灑，Hi有如向新生活說聲好；上嵐突顯項目傲踞屯門中心地帶，兩者均具有對新生活展現期盼，欣欣向榮和旭日初升的意思。

建灝地產於2019年8月以逾2.44億元投得該地皮，每方呎樓面地價約6,499元，地點鄰近新鴻基地產(016)御半山，距離輕鐵景峰站約5分鐘內步程。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤登場｜建灝屯門上嵐提供112伙-全屬一房-273702
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