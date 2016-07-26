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新盤登場｜會德豐啟德MONACO ONE涉492伙 料下月推售
2 小時前
新盤登場｜會德豐啟德MONACO ONE涉492伙 料下月推售
啟德區再有新盤出擊！會德豐地產位於沐泰街10號項目第一期今日正式命名MONACO ONE，涉492伙，預計最快下月推售。
常務董事黃光耀表示，MONACO ONE正待批預售樓花同意書，爭取下月推售，將屬集團今年內最後一個全新盤應市。項目標準分層單位面積由約310至670方呎，涵蓋一房至三房，以及少量特色戶，當中一房至兩房佔比近80%，目標客群包括首置客、於九龍東及港島東上班人士及年青家庭等。
黃光耀指，單位定價會參考同系區內的MONACO及GRAND MONACO，並透露GRAND MONACO現時平均呎價約26,111元；而MONACO ONE預計關鍵日期為2023年3月，樓花期約18個月。
至於總經理(業務拓展)楊偉銘稱，MONACO ONE其中賣點為交通便利，包括鄰近港鐵啟德站，由項目步行前往只需約6分鐘。
另外，總經理(市務)陳惠慈透露，MONACO ONE會所面積約37,000方呎，分為六大區域，設有賽車、綠化園林、聚會空間等設施。
會德豐今年暫套現近250億
會德豐今年銷售情況方面，黃光耀指集團年初至昨日(24日)已售出1,377伙，套現近250億元，雖仍與2018年的約260億元最高銷售紀錄仍有距離，但他相信今年餘下兩個月有力打破紀錄。當中啟德MONACO及GRANDE MONACO合共售出607伙，佔推售單位近95%，套現近84億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤登場｜會德豐啟德monaco-one涉492伙-料下月推售-290065