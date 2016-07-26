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新盤登場｜涉1030伙！元朗The YOHO Hub最快月內推售
33 分前
新盤登場｜涉1030伙！元朗The YOHO Hub最快月內推售
新界西千伙新盤登場！由新鴻基地產(016)發展位於港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub發展項目由6座住宅大樓組成，分兩期發展，合共提供1,969伙。
副董事總經理雷霆表示，項目第一期今日正式命名「The YOHO Hub」，由四座住宅大樓組成，為第1、2、3及5座，涉1,030伙，最快本月底推售。
代理總經理陳漢麟指，項目名稱沿用「YOHO」傳統，「Hub」意指中心樞紐，位處港鐵站上蓋，亦屬元朗市中心地段，以及「北部都會區」重鎮。The YOHO Hub仍待批預售樓花同意書，審批已進入最後階段，料獲批後會隨即推售。
他透露，The YOHO Hub單位實用面積由約300至約1,200方呎，戶型涵蓋一房至四房，全屬標準單位，不設特色單位。他認為，項目戶型多元化，相信適合首置客至換樓客，特別元朗區換樓鏈成熟，區內大單位受歡迎。The YOHO Hub預計關鍵日期2023年3月31日，樓花期約17個月。
YOHO系列壓軸 圓滿YOHO大都會圈
雷霆指，The YOHO Hub可謂YOHO系列的壓軸項目，為長達28年的「YOHO大都會區」完滿終結。The YOHO Hub定價將參考同系Grand YOHO，目前成交呎價約23,000元水平，強調集團會以「市價推盤」。他續指，元朗區發展已非常成熟，相信項目能掀起市場熱潮。
對於一手市場走勢方面，雷霆表示，今年一手成交暢旺，未來幾周繼續有新盤推售，料全年錄得約16,000宗一手交投。至於近月股市及債市表現波動，他認為更突顯「磚頭可貴」，相信樓市會吸引投資者目光。
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