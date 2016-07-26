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新盤登場｜涉388伙！天水圍Wetland Seasons Bay二期料下周開價
2 小時前
新盤登場｜涉388伙！天水圍Wetland Seasons Bay二期料下周開價
一手市場暢旺，帶動發展商推盤意欲，新界西將有全新盤登場。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第二期布局圖及單位戶型今日首度曝光。副董事總經理雷霆表示，第二期提供388伙，已獲得預售樓花同意書，預計最快下周上載售樓說明書及開放示範單位，並有機會公布首張價單，部署下月初開售。
他指，項目一期銷情「盛況空前」，至今累售逾1,100伙，套現超過80億元，屬今年「熱賣樓盤之首」，而《施政報告》提及未來基建將配合大西北發展，而規劃中的「香港北部都會區」亦突顯項目該區的優勢，集團對西北區樓盤的未來吸納看高一線。被問及二期單位會否較一期有加價空間，他未有正面回應，但強調仍會以市價作定價，是「買家接受到嘅價錢。」
兩房以下佔全盤約70%
代理總經理胡致遠稱，Wetland Seasons Bay第二期由2座9至10層高大廈及8幢6層高別墅組成，涉388伙，當中約75%為標準分層單位，約25%為特色單位。單位間隔涵蓋開放式至四房，設有共七種戶型。標準單位實用面積由270至800方呎，主打兩房單位，兩房以下單位佔全盤約70%。項目標準單位佔約75%，另約25%為特色單位，預計關鍵日期為明年5月31日，樓花期僅約9個月。
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