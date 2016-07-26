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新盤登場｜藍田KOKO RESERVE涉82伙 主打兩房及三房
1 小時前
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樓市樓價一手新盤KOKO RESERVE藍田KOKO HILLS會德豐地產黃光耀楊偉銘陳惠慈會所中央地產商房屋問題過度性房屋
新盤登場｜藍田KOKO RESERVE涉82伙 主打兩房及三房
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KOKO RESERVE，提供82伙，有機會本月公布售樓說明書及開放示範單位。(莊振邦攝)

一手市場暢旺，九龍區有新供應登場！會德豐地產藍田KOKO HILLS第二期正式命名為KOKO RESERVE，提供82伙，有機會本月公布售樓說明書及開放示範單位，期望一個月內推售。

常務董事黃光耀表示，KOKO RESERVE定價會參考KOKO HILLS第一期，項目至今累售158伙，套現約19億元，平均成交呎價約21,700元，KOKO RESERVE定價料較一期高約一成。

會德豐地產總經理楊偉銘指，KOKO RESERVE為三期項目中最臨海及最低密度，料逾半數單位享海景。項目採三梯六伙低密度式設計，標準單位實用面積由483至1,175方呎，涵蓋兩房至四房戶型，主打兩房及三房，合共佔全盤約70%，另有平台特色戶及天際複式戶等，預計關鍵日期為明年9月底。

如九龍版陽明山莊

總經理(市務)陳惠慈稱，KOKO RESERVE特設獨立會所，以北意大利雪山和滑雪村主題為設計靈感，讓住戶感受外國渡假村的舒適生活。項目擁有眾多優勢，如同「九龍版陽明山莊」，又透露會所及園林面積約72,000方呎，並引入滑雪模擬器等設施。

會德豐年內累售近1300第四季將推三盤

黃光耀透露，集團今年底前預計將推出三個項目，包括啟德沐泰街10號住宅項目，料獲批後隨即推出。另兩個為山頂豪宅項目，如MOUNT NICHOLSON最後4伙頂層複式戶，實用面積介乎4,194至4,551方呎，以招標形式發售。山頂種植道11號洋房第5號至8號屋，實用面積由6,000至8,000方呎，將於第四季內招標出租。

黃光耀指，集團今年迄今累售近1,300伙，套現近220億元，第四季計劃推出3個項目，啟德沐泰街10號項目已申請預售樓花同意書，料緊接KOKO RESERVE推售；山頂聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON頂層4伙複式戶，實用面積介乎4,194至4,551方呎，以招標形式發售。另外山頂種植道11號洋房第5號至8號屋，實用面積由6,000至8,000方呎，將於第四季內招標出租。

一直積極參與政府房屋政策

對於有報道指中央在閉門會議上，向香港地產商「下旨」，要求地產商須投入資源解決房屋問題，黃光耀稱集團一直積極參與政府的房屋政策，包括大埔汀角路黃魚灘項目將提供約1,200伙過度性房屋，又稱目前未有影響集團旗下項目銷售部署，亦不會刻意加快或拖慢推盤進度。他表示，本港近期失業率出現回落，加上新盤銷情理想及憧憬通關令經濟活動恢復正常，預計本港樓市平穩向好。

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黃光耀表示，KOKO RESERVE定價料較一期高約一成。(莊振邦攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤登場｜藍田koko-reserve涉82伙-主打兩房及三房-285605
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