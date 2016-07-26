新盤登場｜藍田KOKO RESERVE涉82伙 主打兩房及三房

一手市場暢旺，九龍區有新供應登場！會德豐地產藍田KOKO HILLS第二期正式命名為KOKO RESERVE，提供82伙，有機會本月公布售樓說明書及開放示範單位，期望一個月內推售。
常務董事黃光耀表示，KOKO RESERVE定價會參考KOKO HILLS第一期，項目至今累售158伙，套現約19億元，平均成交呎價約21,700元，KOKO RESERVE定價料較一期高約一成。
會德豐地產總經理楊偉銘指，KOKO RESERVE為三期項目中最臨海及最低密度，料逾半數單位享海景。項目採三梯六伙低密度式設計，標準單位實用面積由483至1,175方呎，涵蓋兩房至四房戶型，主打兩房及三房，合共佔全盤約70%，另有平台特色戶及天際複式戶等，預計關鍵日期為明年9月底。
如九龍版陽明山莊
總經理(市務)陳惠慈稱，KOKO RESERVE特設獨立會所，以北意大利雪山和滑雪村主題為設計靈感，讓住戶感受外國渡假村的舒適生活。項目擁有眾多優勢，如同「九龍版陽明山莊」，又透露會所及園林面積約72,000方呎，並引入滑雪模擬器等設施。
會德豐年內累售近1300伙 第四季將推三盤
黃光耀透露，集團今年底前預計將推出三個項目，包括啟德沐泰街10號住宅項目，料獲批後隨即推出。另兩個為山頂豪宅項目，如MOUNT NICHOLSON最後4伙頂層複式戶，實用面積介乎4,194至4,551方呎，以招標形式發售。山頂種植道11號洋房第5號至8號屋，實用面積由6,000至8,000方呎，將於第四季內招標出租。
黃光耀指，集團今年迄今累售近1,300伙，套現近220億元，第四季計劃推出3個項目，啟德沐泰街10號項目已申請預售樓花同意書，料緊接KOKO RESERVE推售；山頂聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON頂層4伙複式戶，實用面積介乎4,194至4,551方呎，以招標形式發售。另外山頂種植道11號洋房第5號至8號屋，實用面積由6,000至8,000方呎，將於第四季內招標出租。
一直積極參與政府房屋政策
對於有報道指中央在閉門會議上，向香港地產商「下旨」，要求地產商須投入資源解決房屋問題，黃光耀稱集團一直積極參與政府的房屋政策，包括大埔汀角路黃魚灘項目將提供約1,200伙過度性房屋，又稱目前未有影響集團旗下項目銷售部署，亦不會刻意加快或拖慢推盤進度。他表示，本港近期失業率出現回落，加上新盤銷情理想及憧憬通關令經濟活動恢復正常，預計本港樓市平穩向好。