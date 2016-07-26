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新盤票王｜柏傲莊III次輪發售338伙 大手客8500萬購4伙
12 小時前
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樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍新世界發展港鐵黃浩賢新盤票王次輪銷售大手客
新盤票王｜柏傲莊III次輪發售338伙 大手客8500萬購4伙
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柏傲莊III次輪A1組三房戶單位率先沽清，暫錄35組大手買家。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日次輪發售338伙，昨公布錄共30,108個認購登記，再創97後「新盤票王」紀錄。新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，截至上午11時，A1組大手組別提供80伙，暫錄約77伙單位獲認購；而A1組三房單位率先沽清，暫錄35組大手買家；當中一組大手買家連購4伙，包括3伙四房及1伙兩房戶，涉逾8,500萬元。

最快明日加推不多於200伙

他預計今日內可沽清338伙，最快明日加推不多於200伙，將涵蓋一房至四房單位，部分單位會以招標形式發售。
黃浩賢指，柏傲莊第一期及第二期至今累售2,103伙，套現近240億元，並透露完成柏傲莊III銷售後，會推售柏傲莊I及II的餘貨，約不足100伙。

柏傲莊III今日發售的338伙全屬第3號價單，最高20%折扣優惠，折價售價由688.9萬元起，折實呎價由18,498元起。

 

 

 

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黃浩賢預計，柏傲莊III今日內可沽清次輪共338伙，最快明日加推不多於200伙。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤票王｜柏傲莊iii次輪發售338伙-大手客8500萬購4伙-271667
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