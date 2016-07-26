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新盤票王｜柏傲莊III次輪發售338伙 大手客8500萬購4伙
12 小時前
新盤票王｜柏傲莊III次輪發售338伙 大手客8500萬購4伙
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日次輪發售338伙，昨公布錄共30,108個認購登記，再創97後「新盤票王」紀錄。新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，截至上午11時，A1組大手組別提供80伙，暫錄約77伙單位獲認購；而A1組三房單位率先沽清，暫錄35組大手買家；當中一組大手買家連購4伙，包括3伙四房及1伙兩房戶，涉逾8,500萬元。
最快明日加推不多於200伙
他預計今日內可沽清338伙，最快明日加推不多於200伙，將涵蓋一房至四房單位，部分單位會以招標形式發售。
黃浩賢指，柏傲莊第一期及第二期至今累售2,103伙，套現近240億元，並透露完成柏傲莊III銷售後，會推售柏傲莊I及II的餘貨，約不足100伙。
柏傲莊III今日發售的338伙全屬第3號價單，最高20%折扣優惠，折價售價由688.9萬元起，折實呎價由18,498元起。
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