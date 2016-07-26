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新盤銷情｜千萬成交頻現！大埔天鑽四房雙破頂
25 分前
新盤銷情｜千萬成交頻現！大埔天鑽四房雙破頂
新盤銷情不俗，當中不乏千萬成交個案。市場消息指，中國海外(688)大埔天鑽今日錄得一宗「雙破頂」成交，為3座20樓A單位，實用面積1,388方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，以2,914.8萬元成交，折合實用面積呎價21,000元，成交價及呎價均創項目新高。
項目合共1,620伙，至今累售1,617伙，佔可售單位99.8%，套現約143.32億元。
THE HENLEY特色戶售1022.4萬
恒基地產(012)啟德THE HENLEY I今日沽出1伙特色戶，單位實用面積309方呎，另花園158方呎，成交價1,022.4萬元，呎價33,087元。
另集團負責銷售的屯門帝御．星濤亦售出1伙特色戶，單位實用面積290方呎，另天台167方呎，一房間隔，以565.25萬元成交，呎價19,491元。
15 Western Street一房呎價3.08萬
萬科香港西營盤15 Western Street沽出1伙一房單位，為22樓B室，實用面積340方呎，成交價1,049.6萬元，呎價30,871元。
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