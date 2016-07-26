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新盤銷情｜屯門上源洋房4920萬成交 千望獲買家連掃2伙
2 小時前
新盤銷情｜屯門上源洋房4920萬成交 千望獲買家連掃2伙
一手市場承接力不俗，其中萬科香港屯門上源洋房系列「The Manor by Le Pont」昨錄得1宗成交，為8號洋房，實用面積2,734方呎，連718方呎花園及500方呎天台，成交價近4,920萬元，呎價為17,995元。
至於遠洋集團(3377)旺角千望最新亦錄得2宗成交，一組買家同時看中項目的一房連書房單位，共斥1,557.5萬元入市。最新成交單位為8樓A室，實用面積為318方呎，屬一房連書房間隔，新買家以770.74萬元購入，平均實用呎價24,237元。鑑於該類一房連書房單位屬市場罕有供應，該組買家同日亦再斥786.76萬元購入10樓A室，實用面積同為318方呎，平均實用呎價24,741元。
千望由5月8日開盤至今，已經成功售出52伙，佔已推售60伙的87%，總成交金額近3億元，平均呎價約23,657元。買家以年輕客主導，大部分以自用為主。
THE HENLEY I連沽3伙
啟德新盤交投活躍，恒基地產(012)THE HENLEY第一期(THE HENLEY I)昨連沽3伙，涉資約2,292.5萬元。3伙實用面積介乎208至331方呎，成交價分別為613.97萬、824.12萬及854.37萬元，呎價分別為25,812元、27,563元及29,518元。
同系鰂魚涌君豪峰亦沽出36樓E單位，實用面積300方呎，以915.84萬元售出，呎價30,528元。
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