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新盤銷情｜招標成交！上水洋房9000萬售出雙破頂
2 小時前
新盤銷情｜招標成交！上水洋房9000萬售出雙破頂
新盤銷情不俗，當中以招標成交為主。恒基地產(012)上水高爾夫．御苑昨日以招標形式售出B1獨立洋房，實用面積3,062方呎，設私人泳池及獨立電梯，連2,075方呎花園及639方呎天台，成交價9,000萬元，呎價29,393元，創項目成交價及呎價新高。買家來自九龍，欣賞項目環境優美，更是全盤僅4幢設獨立電梯的洋房之一。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，近期北區地皮呎價屢創新高，相信北區發展潛力可看高一線。高爾夫．御苑至今累售19幢獨立洋房，套現逾10.4億元。全盤至今累售412伙，共套現逾51.3億元。
迎海．駿岸四房2360萬成交
另外，同系馬鞍山迎海．駿岸昨日招標售出6座低層A室，實用面積1,454方呎，屬四房雙套連儲物室套房間隔，以2,360萬成交，呎價16,231元。
維港滙單日沽3伙 最高呎價28490元
會德豐地產表示，昨日售出3伙，共套現約4,358.74萬元。全屬長沙灣合作項目維港滙(GRAND VICTORIA)，包括GRAND VICTORIA I第2座18樓B單位，屬兩房玻璃廚房戶型，實用面積489方呎，售價1,393.2萬元，呎價28,490元。GRAND VICTORIA III第1B座10樓B單位，一房戶型，實用面積315方呎，以866.54萬元沽出，呎價27,509元。
至於GRAND VICTORIA II成功招標售出第5座16樓A單位，屬三房套加多功能房連洗手間間隔，實用面積797方呎，成交價2,099萬元，呎價26,336元。
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