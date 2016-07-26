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新盤銷情｜新界分層之冠！柏傲莊III特色戶呎售4.51萬
18 分前
新盤銷情｜新界分層之冠！柏傲莊III特色戶呎售4.51萬
一手市場持續出現新高價成交，新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III昨售出1伙四房四房雙套連天台特色單位，為1A座62樓A室，實用面積1,695方呎，成交價7,650萬元，呎價45,132元，打破新界分層戶呎價新高紀錄。
柏傲莊III上月23日售出1伙四房標準戶，實用呎價達3.5萬元，刷新新界標準分層戶紀錄，如今一周內兩度打破新界分層戶呎價新高紀錄。
鄭志剛：柏傲莊套現逾373億
新世界發展行政總裁鄭志剛表示，市場對優質樓盤非常渴求，造就柏傲莊價量兼備的銷售佳績，套現逾373億元。柏傲莊第一至三期9個月內累售3,028伙，佔整個項目約98%。
新世界上半年沽逾980伙
新世界發展營業及市務總監黃浩賢稱，截至昨日，集團今年上半年售樓套現近147億元，涉逾980伙，項目包括柏傲莊一至三期、瑧頤、傲瀧、柏蔚山、柏傲灣及名鑄等。當中柏傲莊III速沽845伙，佔單位總數85%，項目成交價更屢創新高，反映項目「價量兼備」。
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