剛過去的周末一手市場未有焦點新盤開售，以銷售餘貨為主，不過成交價相當理想，其中新界西項目特色單位受買家追捧。
御海灣II平台特色戶售逾千萬
新鴻基地產(016)屯門御海灣II銷情持續熾熱，市場消息指，剛過去周末招標沽出1伙特色戶，屬兩房單位連277方呎平台花園，位於第一座三樓G室，實用面積437方呎，成交價1,081萬元，實用呎價高達24,737元。
御海灣II至今累售279伙，佔已售及以價單形式銷售的可售單位約98%，平均成交呎價達19,748元，套現超過21億元。
元朗尚悅．嶺售出特色戶 全盤沽清
恒基地產(012)元朗尚悅．嶺亦於周末期間售出全盤最後1伙，單位為第一座28樓C之兩房連天台特色單位，實用面積約370方呎，連290方呎天台，成交價約763.488萬元，平均成交呎價約20,635元。連同上述成交，尚悅．嶺整個項目共504伙全部售罄，套現逾24.3億元。
同系啟德THE HENLEY I昨日售出1伙，單位實用面積379方呎，成交價983.56萬元，呎價25,951元。
會德豐周日沽3伙 套現逾3100萬
會德豐地產表示，昨日共售3伙，套現約3,143.78萬元。當中包括藍田KOKO HILLS第5座5樓D單位，兩房開放底廚房間隔，實用面積465方呎，以986萬元售出，呎價21,204元；啟德GRAND MARINI第2A座56樓A單位，屬三房套單位，實用面積731方呎，成交價1,310萬元，呎價17,921元；長沙灣合作項目GRAND VICTORIA III第1B座5樓B單位，一房間隔，實用面積315方呎，售價847.78萬元，呎價26,914元。
15 Western Street一房863.8萬成交
萬科香港西營盤15 Western Street錄得一宗一房單位成交，為6樓A室，實用面積307方呎，成交價為863.8萬元，呎價28,137元。
青衣明翹匯連售2伙
佳明集團(1271)青衣明翹匯連環售出2伙，包括2座5樓A室，實用面積808方呎，成交價1,256.5萬元，平均呎價15,551元；2A座19樓A室，實用面積755方呎，成交價1,249.6萬元，平均呎價16,551元。