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新盤銷情｜特色戶受捧！利奧坊．凱岸及SILVERSANDS齊破頂
4 小時前
新盤銷情｜特色戶受捧！利奧坊．凱岸及SILVERSANDS齊破頂
新盤特色戶受買家追捧，且錄新高價成交！恒基地產(012)大角咀利奧坊．凱岸今日錄得頂層特色單位成交，為2座31樓B室，三房設計，實用面積506方呎，連61方呎天台及157方呎平台，以1,688.8萬成交，呎價為33,375元，破項目成交價及呎價新高記錄。據悉，買家來自九龍，喜歡單位遼闊景觀，並看好區內規劃及發展。
利奧坊．凱岸至今累售424伙，估可售單位442伙近96%，套現逾28億元。「利奧坊」系列至今共售出1,209伙，套現逾69億元。
SILVERSANDS售出最後1伙海景兩房特色戶
信和置業(083)馬鞍山烏溪沙SILVERSANDS就售出最後1伙海景兩房連天台特色戶，為5B座9樓B單位，為兩房開放式廚房間隔，享海星灣海景，實用面積455方呎，連253方呎天台，成交價1,132萬元，呎價24,879元。
SILVERSANDS現僅餘2伙向內園連天台特色戶待售，項目至今累售81伙，套現逾7.7億元。
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