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新盤銷情｜LP10全海景兩房1351.7萬成交 料屬康城同類最貴
3 小時前
新盤銷情｜LP10全海景兩房1351.7萬成交 料屬康城同類最貴
康城新盤市場反應理想，南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10於上周五(1日)國慶假期發售179伙，於過去周末共售出145伙，佔可發售單位逾81%。當中位於2B座B室的兩房全海景樓王單位首度推售32伙全數售罄，其中40樓單位以1,351.7萬元成交，料為康城一手造價最高兩房單位。
據成交紀錄冊顯示，LP10於國慶周末長假期間售出32伙位於2B座B室的兩房全海景樓王單位，成交價介乎1,201.1萬至1,351.17萬元。其中40樓B室，實用面積712方呎，買家選用建築期付款，成交金額1,351.7萬元，呎價約18,985元。預計成為康城一手造價最高兩房單位。
從單位平面圖顯示，40樓B室客飯廳以橫廳設計，採開放式廚房，儲物室設於單位鄰近大門位置。兩間睡房與客飯廳同向，客廳相連約24方呎露台，主人套房內亦設有16方呎工作平台。單位最大特色是其中一間浴室採用雙門設計，分別可直接通往客廳或睡房，住戶可彈性用作獨立的客房套廁或客廁。
四房雙破頂價招標售出
此外，LP10招標售出第2A座39樓A單位，四房間隔，實用面積1,521方呎，成交價3,362萬元，呎價22,104元，創下項目自開賣以來最高成交價及最高呎價的單位。
LP10全盤共893伙，暫已售出678伙，套現約76億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤銷情｜lp10全海景兩房1351-7萬成交-料屬康城同類最貴-287114