地產
新盤銷情｜Wetland Seasons Bay別墅單位1500萬售出創新高
1 小時前
新盤銷情｜Wetland Seasons Bay別墅單位1500萬售出創新高
新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay今日(25日)以招標形式售出別墅WV6 3樓A單位，成交價1,501萬元，為項目迄今最高成交金額。
該單位實用面積909方呎，連195方呎平台，為四房一套及工作間間隔，成交呎價16,513元。
項目將於本周六(28日)次輪銷售312伙，當中300伙以價單形式發售，其餘12伙則以招標形式發售。以價單推售之單位涵蓋一房至三房間隔及特色戶，折實售價由472.36萬至986.97萬元，折實呎價介乎12,913元至18,932元。
相關新聞：周六賣樓｜Wetland Seasons Bay再原價加推 次輪售312伙
相關新聞：即日沽清｜Wetland Seasons Bay原價加推160伙 472萬入場
相關新聞：Wetland Seasons Bay示位曝光 一片睇清全新天水圍風光
Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期不足一年。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤銷情｜wetland-seasons-bay別墅單位1500萬售出創新高-281908