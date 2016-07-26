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新盤破頂｜Wetland Seasons Bay特色戶賣1708萬 單日招標沽10伙
1 小時前
新盤破頂｜Wetland Seasons Bay特色戶賣1708萬 單日招標沽10伙
新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay今日(30日)以招標形式售出共10伙，包括9伙別墅單位及1伙住宅大樓特色戶，成交金額由1,088萬至1,708.1萬元，成交呎價介乎13,686元至20,530元。
是日標售的第3B座10樓C1特色單位，為三房套間隔，實用面積832方呎，連73方呎平台及316方呎天台，成交金額1,708.1萬元，呎價20,530元，為項目迄今最高成交金額。
此外，項目錄得9伙別墅單位成交，當中別墅WV8 3樓A單位，實用面積909方呎，屬四房套及工作間間隔，連195方呎平台，成交金額1,650萬元，呎價18,152元。
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Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙，樓花期約10個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤銷情｜wetland-seasons-bay特色戶賣1708萬-單日招標沽10伙-282548